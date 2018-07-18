Трижды судимая многодетная ростовчанка обвела вокруг пальца пензячку

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18 июля 2018, 15:06Криминал
В Пензенской области осудили 18-летнюю жительницу Ростова-на-Дону за кражу из сумки.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, девушка, которая три месяца назад вышла из тюрьмы, пришла в магазин в Нижнеломовском районе. Там она увидела у одной из покупательниц открытую сумку и незаметно вытащила из нее кошелек с деньгами и картой.
Девушка ввела в заблуждение незнакомых мужчин, сообщив им о том, что карта принадлежит ей, передала им ее и ПИН-код, который она также нашла в украденном кошельке. После этого обманщица попросила снять их деньги с карты.
Мужчины выполнили просьбу и передали деньги злоумышленнице. Так ей досталось 34 000 рублей.
«При вынесении приговора суд учел явку с повинной, наличие у девушки троих малолетних детей, и то, что она уже была трижды судима за аналогичные преступления. В итоге ей назначили два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима», - добавили в пресс-службе.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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