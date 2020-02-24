В Пензе три театра готовят совместный спектакль по повести Куприна

Актеры студенческого театра «Кириллица» при Пензенском госуниверситете готовят спектакль «Яма» (18+) по мотивам одноименной повести Александра Куприна. В 2020 году в нашей стране отметят 150-летие со дня рождения писателя. Однако, по словам режиссера Константина Бутина, вовсе не юбилей нашего земляка стал поводом для постановки.

Пензенские актеры решили обозначить на сцене непростую тему. Для этого они обратились к творчеству Александра Ивановича Куприна. Его повесть «Яма» описывает быт и нравы публичных домов Ямской слободы, или, попросту, Ямы. Один из главных героев - Сергей Иванович Платонов, репортер, который тоже посещает эти места, чтобы понять, что заставляет женщин вести такую жизнь. По мнению исполнителя главной роли Максима Юнушкина, писатель неспроста вставил в сюжетную линию именно этого персонажа.

«У Платонова есть слова: «Я бы мог писать, но у меня не получается, пробовал тысячу раз». То есть главный герой верит, что придет такой художник слова, который точно и правдиво опишет ситуацию с проблемой проституции. Скорее всего, Куприн имел в виду себя», - рассказал он.

В спектакле задействованы почти 40 человек. Это актеры и студенческой «Кириллицы», и зареченского ТЮЗа, и областного драмтеатра. Также в постановке участвуют музыканты. И каждому есть чем заняться на сцене. К репетициям приступили в октябре 2019 года.

«Половина актеров - профессионалы. Это прекрасная возможность поработать со специалистами из драмтеатра и ТЮЗа, они все большие молодцы», - сказал Константин Бутин.

Хотя репетиции проходят в Центре культуры и досуга, своих зрителей артисты будут ждать в пензенском драматическом театре. Премьера назначена на 4 марта.