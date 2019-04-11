11 апреля 2019, 10:01Образование

Три пензенских школьника стали призерами всероссийской олимпиады

Учащиеся пензенского Губернского лицея стали призерами всероссийского этапа олимпиады по физике.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, заключительный этап олимпиады проходил в Томске, в нем приняли участие 305 школьников из 61 региона России. Пензенскую область представляли четыре ученика, из них трое – из Губернского лицея и один – из гимназии №44.

Олимпиада была поделена на два блока – теоретический и экспериментальный. По итогам призовые места заняли трое участников из Губернского лицея. Ребята автоматически получат 100 баллов ЕГЭ по физике и смогут поступить в любой профильный вуз России вне конкурса, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование
просмотров 85

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ