Три пензенских школьника стали призерами всероссийской олимпиады

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11 апреля 2019, 10:01Образование
Учащиеся пензенского Губернского лицея стали призерами всероссийского этапа олимпиады по физике.
Как сообщает пресс-служба регионального минобра, заключительный этап олимпиады проходил в Томске, в нем приняли участие 305 школьников из 61 региона России. Пензенскую область представляли четыре ученика, из них трое – из Губернского лицея и один – из гимназии №44.
Олимпиада была поделена на два блока – теоретический и экспериментальный. По итогам призовые места заняли трое участников из Губернского лицея. Ребята автоматически получат 100 баллов ЕГЭ по физике и смогут поступить в любой профильный вуз России вне конкурса, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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