Три пензенских школьника стали призерами всероссийской олимпиады

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, заключительный этап олимпиады проходил в Томске, в нем приняли участие 305 школьников из 61 региона России. Пензенскую область представляли четыре ученика, из них трое – из Губернского лицея и один – из гимназии №44.

Олимпиада была поделена на два блока – теоретический и экспериментальный. По итогам призовые места заняли трое участников из Губернского лицея. Ребята автоматически получат 100 баллов ЕГЭ по физике и смогут поступить в любой профильный вуз России вне конкурса, пишет ИА «Пенза-Пресс».