Три организации Никольского района не соблюдают трудовое законодательство

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26 июля 2017, 13:17Общество
Прокуратура Никольского района Пензенской области провела проверки исполнения требований трудового законодательства в трех организациях.
По результатам проверок возбуждено дело об административном правонарушении в отношении МКП «Город». В трудовых договорах технических работников не указана норма выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств.
В ООО «Трейд-Сервис» не было правил внутреннего трудового распорядка, также были нарушены сроки выплаты заработной платы, обнаружен работник без оформления письменного трудового договора.
Виновных лиц в этих организациях оштрафовали на 14 тысяч рублей.
В ООО «Бахметьевский завод» в 2017 году заработную плату рабочим выдали только один раз. Руководителя предприятия оштрафовали так же на 14 тысяч рублей. Права работников этого завода на своевременную выплату заработной платы два раза в месяц восстановлены, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Все организации обязали устранить нарушения. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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