Три иностранца и один россиянин пытались распространить в Пензе наркотики

В Пензе осудили трех граждан Таджикистана и 22-летнего россиянина за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в Волгограде мужчины забрали не менее 81,12 граммов наркотиков. После этого они приехали в Пензу, разделили свертки и начали обустройство тайников. Вскоре их задержали полицейские.

В результате, каждому из злоумышленников назначили по восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».