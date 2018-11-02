Три иностранца и один россиянин пытались распространить в Пензе наркотики

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02 ноября 2018, 11:33Криминал
В Пензе осудили трех граждан Таджикистана и 22-летнего россиянина за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, в Волгограде мужчины забрали не менее 81,12 граммов наркотиков. После этого они приехали в Пензу, разделили свертки и начали обустройство тайников. Вскоре их задержали полицейские.
В результате, каждому из злоумышленников назначили по восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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