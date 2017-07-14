16 июля 2017, 10:09Общество Треть пензенцев не платит за муниципальное жилье Почти треть пензенцев, живущих в квартирах по договору социального найма, не платит за жилье. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента ЖКХ города Денис Леонтьев.

Сумма задолженности варьируется от 1,5 до 20 тысяч рублей. В ведомстве начали претензионную работу. На данный момент для самых злостных неплательщиков подготовлено 650 уведомлений.

«Начисление производится где-то в районе 7100 квартир, если быть более точным - 7066. Из них 5 тысяч - это кто ежемесячно оплачивает, соблюдает платежную дисциплину, и в районе 2 тысяч - это у нас неплательщики.

До этого мы уже 2-3 месяца печатаем на оборотной стороне квитанции предупреждения о том, что задолженность необходимо оплатить. Сейчас уже пришли к претензионным письмам, с которыми потом можно будет обращаться в судебную инстанцию», - сказал Денис Леонтьев.

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