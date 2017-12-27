Треть пензенцев имеет избыточную массу тела

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27 декабря 2017, 16:04Общество
27 декабря в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков рассказал об итогах диспансеризации в 2017 году.
Как сообщил Владимир Стрючков, план прививок на этот год выполнен на 100%, перевыполнены показатели по вакцинации от гриппа, благодаря этому не был превышен эпидпорог заболеваемости. Особое внимание было уделено сельским жителям.
В 2017 году прошли диспансеризацию 228,7 тысяч человек.
«У 36,8% - избыточная масса тела, 22,9% - курят, у 38,5% имеют низкую физическую активность. В ходе диспансеризации выявлены случаи рака, сахарный диабет, туберкулез», - рассказал министр здравоохранения.
Также, по словам министра, удалось снизить смертность от заболеваний системы кровообращения.
«Было 807,2 на 100 000 человек в 2016, за этот год показатель снизился на 11,3% - до 716,2. В том числе, смертность людей трудоспособного возраста (на 5,8%).
Область привели в пример и по онкологии, хорошие показатели - по скринингу, по выявлению онкологических заболеваний», - сообщил Владимир Стрючков.
Кроме того, лучшей в стране была признана организация медицинской помощи, Пензенская область заняла второе место, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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