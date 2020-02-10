Тренерский состав РК «Локомотив-Пенза» пополнил новозеландец

10 февраля 2020, 19:19Спорт
На тренировках регбийного клуба «Локомотив-Пенза» стало больше разговоров на английском языке. В расположение клуба прибыл новозеландец Шон Карри, который был назначен тренером по физической подготовке «железнодорожников» еще в конце 2019-го. Контракт с новичком тренерского штаба Александра Янюшкина рассчитан на полтора года.
Новозеландский специалист Шон Карри впервые приехал в Россию всего несколько дней назад. Наша страна встретила его самой морозной погодой за всю зиму, однако нового тренера пензенского «Локомотива» по физподготовке это не смутило. Не испугал его и языковой барьер: он пока не знает ни одного слова по-русски. Шон Карри - уникальный специалист для нашего города. До этого ни один новозеландец не работал с пензенскими регбийными клубами. Новый тренер по физподготовке точно знает, как найти к ним поход, ведь у него самого за плечами - карьера профессионального игрока.
«Игроки находятся в неплохой форме. На первый взгляд, они хорошо готовы, неплохо двигаются, но нам нужно много работать, чтобы ребята были еще более эффективны на поле. До начала сезона еще есть время и я постараюсь сделать все, чтобы они стали еще сильнее и к первым играм подошли в оптимальной форме», - сказал он.
Приезд Шона Карри для команды очень кстати. Сейчас «Локомотив» находится именно на том этапе предсезонки, когда основное внимание уделяется физической подготовке игроков. Это особенно важно с учетом того, что впереди у клуба - тяжелый сезон, который продлится полтора года. В Пензе игроки «Локомотива» пробудут до конца февраля, после чего команда отправится на учебно-тренировочные сборы.
«Впервые проведем их вне Пензы, в Саранске, с 24 февраля по 7 марта. Мы выйдем на полноценный крытый газон. А с 22 марта по 7 апреля будут сборы в Турции, где проведем первые тестовые матчи с командами чемпионата России», - рассказал главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.
После возвращения со сборов у команды начнется финальный этап предсезонной подготовки. Первые игры чемпионата России (0+) «железнодорожники» проведут в конце апреля, а уже в начале мая сыграют перед родными трибунами.
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