05 июня 2017, 19:03Спорт Тренер пензенского «Зенита» покинул пост Пензенский «Зенит» остался без главного тренера. 5 июня Игорь Пывин прекратил сотрудничество с футбольным клубом. Ситуацию прокомментировал пресс-атташе команды Николай Шумилин.

«У него просто закончился контракт. В данном случае это обоюдное решение его и клуба. Здесь сложно комментировать, потому что Игоря Вячеславовича поблагодарили за работу и, в общем-то, результат у него на «четыре» был.

Новый сезон - новые задачи, которые требуют новых людей. Бывает, что и с первого места увольняют. Таковы издержки профессии тренера», - рассказал пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

Напомним, Игорь Пывин возглавил «Зенит» в феврале 2017 года. Под его руководством команда показала хороший результат. По количеству очков, набранных в весенней части первенства, пензенский клуб стал лидером турнирной таблицы, однако по результатам целого сезона расположился на предпоследней строчке.

Тем временем, новый чемпионат стартует в середине июля. Кто станет наставником «Зенита», станет известно в ближайшее время.

Спорт

просмотров 82