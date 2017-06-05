Тренер пензенского «Зенита» покинул пост

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 июня 2017, 19:03Спорт
Пензенский «Зенит» остался без главного тренера. 5 июня Игорь Пывин прекратил сотрудничество с футбольным клубом. Ситуацию прокомментировал пресс-атташе команды Николай Шумилин.
«У него просто закончился контракт. В данном случае это обоюдное решение его и клуба. Здесь сложно комментировать, потому что Игоря Вячеславовича поблагодарили за работу и, в общем-то, результат у него на «четыре» был.
Новый сезон - новые задачи, которые требуют новых людей. Бывает, что и с первого места увольняют. Таковы издержки профессии тренера», - рассказал пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.
Напомним, Игорь Пывин возглавил «Зенит» в феврале 2017 года. Под его руководством команда показала хороший результат. По количеству очков, набранных в весенней части первенства, пензенский клуб стал лидером турнирной таблицы, однако по результатам целого сезона расположился на предпоследней строчке.
Тем временем, новый чемпионат стартует в середине июля. Кто станет наставником «Зенита», станет известно в ближайшее время.
05 июня 2017, 19:36В Пензенском ЦНТИ открылась летняя выставка-продажа домашнего текстиля из Иваново...
05 июня 2017, 19:34В селе Даньшино с размахом отметили двойной праздник
05 июня 2017, 19:27В Пензе открылась фотовыставка «В глубине разноцветных морей»
05 июня 2017, 19:13На набережной в Пензе приступили ко второй части реконструкции
05 июня 2017, 19:03Тренер пензенского «Зенита» покинул пост
05 июня 2017, 17:54В Пензе перевернулась легковушка
05 июня 2017, 17:42В Пензе прошел рейд по выявлению таксистов-нелегалов
05 июня 2017, 17:33В Пензу приехали представители архивных служб ПФО