25 января 2017, 19:37Общество Тренер научит пензенцев правильно падать на улице На этой неделе в Пензе вновь ожидается похолодание. По прогнозам синоптиков, морозы придут в ночь на 26 января. Резкое понижение температуры может стать причиной образования гололедицы. В такие периоды традиционно возрастает число обращений в травмпункты, так как именно падения, по словам медиков, становятся причиной серьезных ушибов и переломов.

Морозы, оттепель, снова морозы. Зимняя переменчивая погода - опасное время, когда обычная прогулка может закончиться сильным ушибом, вывихом или даже переломом. С начала 2017 года в пензенский травмпункт с уличными травмами обратилось более 500 человек.



«Количество больных колеблется от пяти до семи человек в сутки. Как правило, встречаются переломы верхних и нижних конечностей. Бывают переломы ребер, связанные с гололедом, поскользнулся – упал», - рассказал заведующий травматологическим пунктом городской клинической больницы № 6 г. Пензы Александр Кастерин.

Лечение переломов - процесс долгий. На восстановление может уйти несколько месяцев. К тому же, большинство пациентов - люди старше 50 лет. В этом возрасте травма может стать причиной серьезных осложнений, поэтому врачи советуют в такую погоду выходить из дома только по необходимости. Пензенцы изобретают свои способы безопасного перемещения по городу.

Избежать неудачных приземлений не в силах даже «ледовые профессионалы». Спорт конькобежцев и фигуристов - один из самых травмоопасных.

«На каждом занятии мы падаем, без этого нельзя, потому что не может все сразу получаться», - сказала воспитанница отделения фигурного катания ДЮСШ №6 г. Пензы Алина Абрамова.



Как упасть, чтобы не получить травму, тренеры учат воспитанников первым делом.



«Приходят к нам детки с четырех лет. Первым делом мы их учим правильно падать. Детям не так страшно падать, потому что у них маленький вес, рост. Они еще не могут себя травмировать из-за веса, как взрослые.

Обычно фигуристы падают при исполнении вращений и прыжков. Их мы учим падать на бок, максимально группироваться, поджимать коленки к животу. И обычным людям на улице мы советуем делать так же», - сказала тренер по фигурному катанию ДЮСШ №6 г. Пензы Екатерина Бочкова.

Сейчас температура в Пензе близка к нулю. Однако, по прогнозам синоптиков, уже скоро в город вернутся морозы. 26 января днем ожидается до минус 18 градусов.

Общество

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