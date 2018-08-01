Трем пензенцам помогли в приобретении спортивной экипировки

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01 августа 2018, 19:29Спорт
Проект «Единая страна - доступная среда», инициированный партией власти призван оказывать помощь тем, кто в ней очень нуждается - людям с ограниченными возможностями. В рамках данной программы трое молодых людей получили комплекты для занятий стендовой стрельбой. Комплекты пензенцам лично вручил Валерий Лидин.
Несколько дней назад к секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» обратились представители общественной организации инвалидов, с просьбой помочь трем спортсменам в приобретении экипировки для занятий стендовой стрельбой.
«Экипировка - это первостепенные необходимые вещи - жилет, очки, наушники», - рассказал житель Пензы Андрей Петрунин.
Ждать пришлось недолго. В рамках 25-й конференции регионального отделения партии Валерий Лидин вручил молодым людям долгожданные комплекты и пожелал им успеха в достижении спортивных высот. Тем более, теперь для этого у них есть все необходимое.
«Несмотря на здоровье, молодые ребята мужественны и они обратились с просьбой поддержать их. Хотят заниматься спортом, стендовой стрельбой, тренироваться и поставили себе цель - приняться участие во всероссийских соревнования, а потом в 2022 году в Паралимпийских играх», - сказал Валерий Лидин.
В свою очередь, ребята поблагодарили секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» за помощь, в приобретении спортивной экипировки и существенную поддержку регионального спорта в целом.
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