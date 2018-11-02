Трех пензенских школьников наградили за героизм

В библиотеке имени Лермонтова зал аплодировал трем юным жителям Пензенской области, которые зимой и весной 2018 года спасли несколько человек из огня и воды.

Благодарность из рук губернатора первым получил Никита Копылов, которому нет еще и десяти лет. В январе 2018 года он спас от пожара своих братьев и сестер. Проснувшись от запаха гари в три часа ночи, мальчик не растерялся и вывел их из горящего дома.

Остальные герои тоже поступили по-взрослому - Никита Карнашенко спас из огня пожилую соседку, а Влад Красовский во время весеннего паводка помогал своим сельчанам эвакуироваться из зоны подтопления. Все трое удостоились медалей, командирских часов и оранжевых беретов. Им троим аплодировал зал.

На церемонии награждения губернатор поблагодарил ребят, за совершенные подвиги, а их родителей и педагогов - за хорошее воспитание.