Трещина на здании мэрии взволновала пензенца

Житель Пензы обратил внимание на трещину, которая появилась на фасаде здания горадминистрации. Об этом он написал в соцсетях .

На опубликованном снимке виден угол строения, внизу которого треснула штукатурка.

Пензенцы не увидели в этом ничего страшного, трещина стала лишь поводом для шуток горожан, пишет ИА «Пенза-Пресс».