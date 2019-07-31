Трещина на здании мэрии взволновала пензенца

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31 июля 2019, 10:32Общество
Житель Пензы обратил внимание на трещину, которая появилась на фасаде здания горадминистрации. Об этом он написал в соцсетях.
На опубликованном снимке виден угол строения, внизу которого треснула штукатурка.
Пензенцы не увидели в этом ничего страшного, трещина стала лишь поводом для шуток горожан, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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