31 июля 2019, 10:32Общество

Трещина на здании мэрии взволновала пензенца

Житель Пензы обратил внимание на трещину, которая появилась на фасаде здания горадминистрации. Об этом он написал в соцсетях.

На опубликованном снимке виден угол строения, внизу которого треснула штукатурка.

Пензенцы не увидели в этом ничего страшного, трещина стала лишь поводом для шуток горожан, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza

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