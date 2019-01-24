Трасса М-5 в Пензе встала из-за массовой аварии – соцсети

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24 января 2019, 15:04Происшествия
В Сети сообщили о крупном ДТП на трассе «Урал» в пензенском микрорайоне «Север».
«Мост через Суру возле «Петуха» стоит, семь машин собрались в кучу. М-5 стоит», - написал подписчик группы «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».
На опубликованных фото видно, что дорогу перегородили столкнувшиеся автомобиль-манипулятор и грузовик. Других участников ДТП не видно.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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