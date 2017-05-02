02 мая 2017, 19:19Общество «Транснефть» приняла решение перенести трубопровод в Кузнецке Дома жителей Кузнецка, находящиеся в опасной близости от магистрального нефтепровода, сносить не будут. В ходе встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и вице-президента компании «Транснефть» Михаила Маргелова было найдено решение этой проблемы - перенесут трубопровод. Компания планирует потратить на это около пяти миллиардов рублей.

Сотни семей из Кузнецка более полугода жили в страхе потерять свои дома. Тревоги начались, когда люди стали получать письма от компании «Транснефть–Дружба» с требованием самостоятельно снести частные домовладения. Как оказалось, они находятся в недопустимой близости к объекту повышенной опасности - рядом пролегает ветка магистрального нефтепровода.

Ситуацию еще в феврале взял под контроль губернатор. Пути решения проблемы искали вместе с руководством компании. Уже тогда Иван Белозерцев пообещал, что без крыши над головой жителей не оставят. Тогда договорились, что приступят к разработке технического решения по обеспечению безопасности. И вот, спустя три месяца, план работы готов.



«Мы приняли у себя в компании непростое решение о том, чтобы сдвинуть сроки переноса трубы, чтобы она пошла в обход Кузнецка с 2024 года на 2019-2020 года. То есть мы уведем трубу из города в любом случае», - сообщил вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов.



Работа предстоит масштабная. Чтобы пустить нефтепровод в обход Кузнецка, придется проложить участок трубы в восемь раз длиннее существующего. По расчетам, на это потребуется около пяти миллиардов рублей.



«Я вижу понимание, поддержку с вашей стороны и желание найти законное решение, которое позволило бы решить эту задачу, связанную с обеспечением безопасности, в то же время, чтобы жители остались проживать в тех жилых домах, в которых они сегодня проживают», - сказал Иван Белозерцев.



В 2017 году компания «Транснефть» должна провести дополнительный комплекс работ по усилению защиты трубопроводов. Для этих целей уже разрабатывают проект и готовят необходимую документацию. До конца 2017-го эти работы планируют завершить.

На этой неделе представители компании будут лично встречаться с жителями и представителями органов местного самоуправления. Как сообщил Михаил Маргелов, подобная ситуация возникла не только в Пензенской области, но в других регионах, через которые проходит ветка нефтепровода.

Общество

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