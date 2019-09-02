Трансляцию «прямой линии» с Белозерцевым покажут 3 пензенских телеканала

3 сентября состоится «прямая линия» (0+) с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Она будет транслироваться в эфире трех телеканалов.

Трансляция начнется в 14 часов. Ее можно будет посмотреть на сайте телеканала «Экспресс», интернет-портала «Пензаинформ» (баннер «Смотри онлайн») и ГТРК «Пенза» (во вкладке «Россия 24»).

Кроме того, «прямую линию» будут освещать журналисты печатных и электронных СМИ федерального, регионального и муниципального уровней. Вести ее будут журналист 11 канала Павел Лютов и заместитель начальника службы информационных программ ГТРК «Пенза» Юлия Харитонова.

Напомним, направить вопрос губернатору можно несколькими способами:

- по электронной почте на адрес vopros058@bk.ru;

- через мессенджеры Viber и WhatsApp на номер +79297678119;

- позвонив по телефону 595-318 в рабочие дни с 9:00 до 18:00;

- письмом в раздел «Обращения граждан» на официальном сайте правительства Пензенской области.

Принимаются вопросы в любом формате, не рассматриваются анонимные обращения. Необходимо указать Ф.И.О, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ нужен в письменной форме. К обращению можно приложить необходимые документы.

Ранее информагентство сообщало о том, что на «прямую линию» губернатора по состоянию на 2 сентября уже поступило более 500 обращений от граждан. Их точное число будет подсчитано перед стартом «прямой линии», пишет ИА «Пенза-Пресс».