«Тракторист психанул?» Пензенцы обсуждают фото перевернутой легковушки

Пензенцы в Сети обсуждают ЧП, произошедшее на проспекте Победы: трактор стоит, упершись ковшом в перевернутую легковушку.

Фото появилось 3 апреля в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». Пензенцы в комментариях предположили, что автомобиль оказался перевернутым благодаря действиям водителя трактора.

«Обидеть тракториста может каждый, но не все успевают извиниться», - пошутил подписчик Ярослав.

«Тракторист психанул?» - предположил Александр.

Официальных комментариев по поводу произошедшего нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».