«Тракторист психанул?» Пензенцы обсуждают фото перевернутой легковушки

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03 апреля 2019, 16:38Политика
Пензенцы в Сети обсуждают ЧП, произошедшее на проспекте Победы: трактор стоит, упершись ковшом в перевернутую легковушку.
Фото появилось 3 апреля в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». Пензенцы в комментариях предположили, что автомобиль оказался перевернутым благодаря действиям водителя трактора.
«Обидеть тракториста может каждый, но не все успевают извиниться», - пошутил подписчик Ярослав.
«Тракторист психанул?» - предположил Александр.
Официальных комментариев по поводу произошедшего нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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