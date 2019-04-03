03 апреля 2019, 16:38Политика

«Тракторист психанул?» Пензенцы обсуждают фото перевернутой легковушки

Пензенцы в Сети обсуждают ЧП, произошедшее на проспекте Победы: трактор стоит, упершись ковшом в перевернутую легковушку.

Фото появилось 3 апреля в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». Пензенцы в комментариях предположили, что автомобиль оказался перевернутым благодаря действиям водителя трактора. 

«Обидеть тракториста может каждый, но не все успевают извиниться», - пошутил подписчик Ярослав.

«Тракторист психанул?» - предположил Александр.

Официальных комментариев по поводу произошедшего нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Политика
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Источник фотографии: Скриншоты - https://vk.com/sova_penza

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