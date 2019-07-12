Тракторист из Пензы отправится в Америку

Равных уроженцу Кузнецкого района не оказалось среди 60 землепашцев из 45 регионов страны.

Новые земли и непривычный трактор. Сергей Захаров вспоминает, как на восьмом всероссийском чемпионате по пахоте пересел с уже привычного ему John Deere на машину немецкого поизводства Deutz-Fahr. Так что идеальные борозды пришлось формировать на совершенно незнакомой технике. Тем не менее, в мастерстве ему уступили даже самые опытные аграрии. Механизатор из Кузнецкого района на состязаниях защитил честь региона на отлично и был признан лучшим пахарем страны.

«У меня там было две строчки - первое место в 2012 году я занял и вот в 2018 году в области. Я пошел посмотреть у других - там победители и Европы, и мира, и России неоднократные. Уже и первые места занимали. Думаю, ну я уже победитель среди них, даже я займу 10 место, мне не будет обидно им проиграть. А вот если они мне - будет им стыдно и обидно. Ну так сложилось, они во мне, может, не видели конкурента», - рассказал Сергей Захаров.

Сергей рассказывает: на соревнованиях пахать пришлось в прямом и переносном смысле слова - и в дождь, и в грязь. Многодневные тренировки, а затем почти 2,5 часа на обработку почвы на выделенном участке. Земляные гребни судьи замеряли с точностью до сантиметра. На победителя есть кому равняться - поздравляют Сергея товарищи по тракторной бригаде. Всего на предприятии, крупном по пензенским меркам, работают пять десятков механизаторов - они возделывают свыше девяти тысяч гектаров.

«Когда механизатор наш, который вырос на наших глазах, занимает почетные места, это, я думаю, событие для всех. Он знает все практически, начиная от бороны и заканчивая комбайном. Мы к нему постоянно прикрепляем молодежь. Всегда он делится опытом, где-то подскажет, где-то поможет», - отметил главный агроном ОП «Евлашевское» в Кузнецком районе Евгений Малахов.

Мастеру своего дела подсказки не нужны, а вот поддержкой он заручился. На чемпионат страны в Мордовию он ездил вместе с супругой Еленой. Она надолго запомнит момент, когда мужа вызвали на сцену для награждения.

«Называют третье место - не он, второе - опять не он. Говорю, блин, все, мы пролетели... И тут первое место - Захаров Сергей. И все, я теряю сознание. И я даже не видела, как его награждают... Хорошо, что «скорая» дежурила», - призналась Елена Захарова.

Главный трофей чемпионата красуется среди большой коллекции тракторов. И хотя в ней не хватает всего одной модели – «Кировца», Сергей не печалится - теперь у него будет свой «Кирюша», не игрушечный, а самый настоящий. Габаритный трактор он получил вместе со званием лучшего механизатора России. На днях он прибудет в Кузнецк.

Теперь же Сергей Захаров готовится к первому в своей жизни полету на самолете. Его ждут на Международном конкурсе по пахоте, который пройдет в американском штате Миннесота. В Соединенные штаты Сергей отправится в конце августа. Соревноваться будет с механизторами из 30 стран мира, а после - вернется на свои родные поля и уже в сентябре вместе со своими коллегами будет сеять здесь озимую пшеницу.