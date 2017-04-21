21 апреля 2017, 19:07Общество Трагедия в Каменке. Мать пытается найти виновных в гибели ее сгоревшего сына У родительского горя нет срока давности. Жительница города Каменка Пензенской области пытается выяснить, по чьей вине погиб ее сын. Напомним, в июне 2016 года от ожогов практически всего тела скончался десятилетний школьник, однако виновные до сих пор не названы. Расследование уголовного дела продолжается. Для матери погибшего ребенка желание докопаться до истины стало чуть ли не главным смыслом жизни.

«Приснился сон, что у него полотенце, которое ему крестная дарила, я его открываю, и на полотенце лежат и крестик, и медальон. Тогда я решила поехать на место и найти этот медальон», - рассказала Елена.

Материнское сердце не подвело. На протяжении нескольких месяцев после работы каменских криминалистов Елена находила на месте трагедии личные вещи своего сына. Десятилетний мальчик из Каменки в июне 2016 года получил ожоги 90% тела. По официальной версии, на ребенка упал мопед с открытым бензобаком, около двух литров топлива вылилось на землю и попало на одежду. К школьнику подбежал один из приятелей и зажигалкой поджег лужу бензина, она вспыхнула - огонь перекинулся на ребенка.



«Сильный был мальчишка сам по себе, рост – почти 1 метр 60 сантиметров, и по ширине... И если его туда положить, то там никакой лужи не было, то есть по размеру участка, который указывают, – это было нереально», - пояснила мама погибшего мальчика.

В этой страшной истории, говорит Елена, для нее слишком много неясного. С официальной версией родные не согласны еще и потому, что после происшествия мальчик якобы смог рассказать близким, что на самом деле произошло на берегу реки.

«Отец этих мальчиков привез его до нашего дома. Он был в сознании, сказал, что его облили со спины и подожгли», - рассказала тетя погибшего мальчика Марина.

Опрашивать мальчика, пока он был в каменской больнице, со слов Елены, уполномоченные лица почему-то не стали. Хотя время было - в Нижний Новгород спецбортом МЧС пострадавшего ребенка доставили только через два дня. В ожоговом центре врачи боролись за его жизнь больше недели, однако спасти мальчика так и не удалось.

Мама погибшего школьника уверена: это был не несчастный случай.



«Я уже прошла прокуратуру и Каменскую, и Пензенскую. Была у двух генералов, ответов нет, а вопросов очень много», - сказала она.



Женщина добивается, чтобы были названы фамилии виновных в смерти ее сына. Сейчас в обстоятельствах гибели десятилетнего мальчика разбирается лично руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета. По словам Андрея Чапанова, за десять месяцев следователи провели около 200 допросов.



«Версии следствием отрабатываются различные, начиная от криминальной, также - трагический случай. По делу проведено более 32 экспертных заключений. Еженедельно проводятся встречи с потерпевшей, выясняются ходатайства, о которых она заявляет. Они удовлетворяются в полном объеме», - сообщил он.

Все следственные действия, предположительно, должны завершиться через две недели. К 3 мая следователи надеются получить заключения всех проводимых экспертиз. Впрочем, даже если кто-то из приятелей мальчика окажется виновным, он вряд ли сможет понести реальное наказание. Никто из них не достиг возраста уголовной ответственности. За намеренную жестокость в отношении подростков закон предусматривает помещение в центр временной изоляции для несовершеннолетних на 30 суток.

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