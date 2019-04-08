«Тотальный диктант-2019» пройдет в Пензе на трех площадках

До «Тотального диктанта» (6+) осталось меньше недели. В 2019-м его напишут 13 апреля. В Пензе присоединиться к образовательной акции можно будет на трех площадках: в ПГУ, областной библиотеке имени Лермонтова, а также в артиллерийском институте. В преддверии диктанта организаторы провели последнее подготовительное занятие. Кроме повторения правил орфографии и пунктуации, на нем познакомили участников с текстами автора 2019 года, Павла Басинского.

Пунктуация - то, в чем, по статистике, пензенцы ошибаются чаще всего. «Тотальный диктант» начнется меньше чем через неделю. И на последнем занятии в «Школе русского языка» собрались те, кто точно на него пойдет, и только за оценкой «отлично». Ее на диктанте, который проверяет школьный уровень знаний, годами не могут получить даже знатоки языка: редакторы, учителя-словесники. Кроме них на занятиях - врачи, работники культуры и сотрудники заводов.

«Школу русского языка» создавали специально, чтобы подковать в великом и могучем любого желающего. Учителя - пензенские эксперты «Тотального диктанта», люди, которые в итоге проверяют работы, считают ошибки и выставляют оценки участникам акции в Пензе. И эта подготовка, если сравнивать с большинством городов-участников образовательной акции, действительно тотальная.

«Штаб акции рекомендует каждый год проводить всего восемь подготовительных занятий. В Пензе люди творческие, поэтому подошли к этому креативно, и открыли «Школу русского языка». Она работает шестой год, и мы проводит не восемь, а 20 занятий. Сюда входит подготовка к тотальному и региональному диктантам», - рассказала старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПГУ Людмила Гурьянова.

В 2019-м «Тотальный диктант» в Пензе можно будет написать на двух площадках: на историко-филологическом факультете ПГУ, в библиотеке имени Лермонтова в микрорайоне Арбеково и в артиллерийском институте, правда, там площадка закрытая, только для военных.

По традиции, текст разделят на несколько частей - для каждого часового пояса России и зарубежья своя, но автор у диктанта, естественно, один. Эксперты рекомендуют ознакомиться с его стилем, перед тем как прийти на диктант. Ошибкой, например, пропуск авторского знака, считаться не будет, но стиль может повлиять на само построение мысли в тексте.

В 2018 году в Пензе в таком формате свои знания по русскому языку проверили больше 1000 человек, это дало право городу побороться за звание столицы «Тотального диктанта». В 2019-м ожидается не меньшее количество участников. Чтобы подготовить бумагу, ручку и аудитории для всех, региональные кураторы советуют заранее регистрироваться на сайте «Тотального диктанта» и заявить о своем участии.