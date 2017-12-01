Торговый центр заплатит пензячке за сломанный нос

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 декабря 2017, 12:02Общество
Суд решил частично удовлетворить исковые требования жительницы Пензы, которая пострадала во время шоппинга.
Как установил суд, 22-летняя пензячка год назад выбирала покрывало в торговом центре в Терновке. В это время на нее сверху упал металлический рекламный лист, в результате у девушки оказался сломан нос.
Суд принял во внимание переживания истицы, а также экспертное заключение о том, что травма поправима, и принял решение частично удовлетворить требования девушки, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
В результате с торгового центра взыскали 90 тысяч рублей, однако ответчик посчитал эту сумму завышенной и подал апелляцию, которая осталась без удовлетворения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
01 декабря 2017, 16:05В Пензе автоледи попала в больницу после ДТП
01 декабря 2017, 15:38Жителю Неверкинского района грозит срок за повторное нарушение ПДД
01 декабря 2017, 15:03Иван Белозерцев принимает участие в конференции в столице
01 декабря 2017, 14:38Леонид Левин провел прием граждан
01 декабря 2017, 14:03В выходные пензенских водителей проверят на трезвость
01 декабря 2017, 13:35В Пензе прокуратура пресекла незаконные полеты
01 декабря 2017, 13:08Пензенская делегация участвует в съезде моногородов в Москве
01 декабря 2017, 12:35Скончался бывший ректор ПГУ Евгений Ломтев