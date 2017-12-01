01 декабря 2017, 12:02Общество Торговый центр заплатит пензячке за сломанный нос Суд решил частично удовлетворить исковые требования жительницы Пензы, которая пострадала во время шоппинга.

Как установил суд, 22-летняя пензячка год назад выбирала покрывало в торговом центре в Терновке. В это время на нее сверху упал металлический рекламный лист, в результате у девушки оказался сломан нос.

Суд принял во внимание переживания истицы, а также экспертное заключение о том, что травма поправима, и принял решение частично удовлетворить требования девушки, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В результате с торгового центра взыскали 90 тысяч рублей, однако ответчик посчитал эту сумму завышенной и подал апелляцию, которая осталась без удовлетворения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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