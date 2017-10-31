31 октября 2017, 14:03Общество Михаила Торгашина привлекли к дисциплинарной ответственности Прокуратура Пензенской области проверила, как региональный минпром реализует полномочия по организации транспортного обслуживания населения.

В результате проверки прокуратура обнаружила недостатки по регламентации процесса предоставления государственных услуг и функций в сфере организации регулярных перевозок пассажиров.

Кроме того, министерство принимало к рассмотрению заявления предпринимателей, в которых не были указаны необходимые сведения, в том числе - о классах транспортных средств, их вместимости.

«Также должностными лицами ненадлежащим образом осуществлялся контроль за соблюдением указанных в свидетельстве характеристик транспортных средств, влияющих на качество регулярных перевозок», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В результате прокуратура вынесла представление председателю правительства региона, после его рассмотрения министра промышленности, транспорта и инновационной политики области Михаила Торгашина привлекли к дисциплинарной ответственности, еще одно должностное лицо уволили из министерства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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