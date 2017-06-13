13 июня 2017, 17:56Общество Тополиный пух доставляет пензенцам массу неприятностей Сезон цветущих тополей открыт, невесомый пух уже окутал улицы Пензы. От белых хлопьев, которые так и норовят залезть в глаза и нос, страдают все, но сложнее всего в это время приходится аллергикам.

В 2017 году жарким июнь не назовешь, но как только выдались солнечные деньки, и температура воздуха поднялась до 20 градусов, на Пензу будто обрушился снегопад, только вместо снежинок в воздухе летают пушинки.

Тополиный пух - это красиво, завораживающе, но слишком уж неудобно, признаются горожане. Особенно недовольны цветущими тополями аллергики. Правда на сам пух, по словам специалистов, реакции не бывает. В неприятных приступах виноваты частицы пыльцы других растений, которые переносит пух.

«Выражается в проявлениях насморка, обильных выделений из носа, слезотечении, зуде глаз. Может вызывать и приступы удушья, более тяжелые состояния, проявляется в виде бронхиальной астмы», - пояснила аллерголог-иммунолог Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко Инна Темарцева.

Во время тополиной метели аллергикам советуют регулярно проводить влажную уборку дома, а приходя с улицы, переодеваться и умываться, чтобы смыть с себя пыльцу. В период цветения тополей работы прибавилось не только у врачей, но и у сотрудников МЧС. Пух ежегодно становится причиной пожаров.

«Хотелось бы предостеречь детей и подростков от игр с огнем, в частности, поджигания тополиного пуха. Также причиной возгораний может быть непотушенный окурок, спичка, сварочные работы. Пролитое автомобильное масло может собирать пух, и малейший источник зажигания может привести к его возгоранию», - отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Александр Ближин.

Горожане, которые страдают от обострения аллергии, и те, кому белый пух просто приносит дискомфорт, уверены: жить стало бы гораздо легче без тополей.

По словам городских чиновников, отвечающих за жилищно-коммунальное хозяйство, ликвидировать все тополя с улиц Пензы только потому, что они доставляют неудобства горожанам, нельзя.

«Живое дерево мы спилить не можем, даже если оно выделяет пух или еще что-то. Производим обрезку деревьев, старые мы однозначно пилим, на их место высаживаем новые, которые этот пух не создают», - пояснил начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

От тополиного пуха в июне страдает не только Пенза. В советское время эти деревья активно использовали для озеленения многих городов. Дело в том, что тополь считается рекордсменом по поглощению углекислого газа и выделению кислорода.

Ученые подсчитали, что количества кислорода, которое выделяет взрослое дерево за сутки, хватит для дыхания трех человек за это же время. Если же высаживать не тополя, то справиться с этой задачей по оздоровлению воздуха смогут четыре сосны, семь елей и целых десять берез.

Период цветения тополей длится, как правило, около двух недель. Аллергикам советуют как можно меньше времени проводить на воздухе. Обслуживающим организациям города рекомендовано вовремя избавляться от пуха на улицах, чтобы не возникало возгораний.

Общество

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