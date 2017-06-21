21 июня 2017, 19:17Общество Топилин: По уровню комфорта «Дом Вероники» - лучший опыт в стране Полномочный представитель президента России в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин и глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым посетили важный социальный объект. Аналогов ему в стране пока нет. Состоялось официальное открытие активного пансиона для молодых людей с инвалидностью «Дом Вероники».

Жильцы «Дома Вероники» все вместе встречают высокопоставленных гостей. Они приехали посмотреть на первый в стране активный пансион для молодых людей с тяжелой инвалидностью. Всего за год в Пензе появилось уникальное пространство, которое и по внешнему виду, и по внутреннему содержанию не имеет ничего общего ни с интернатами для детей-инвалидов, ни с домами престарелых. Здесь ребята в буквальном смысле получили шанс на новую жизнь.



Идейный вдохновитель проекта «Дом Вероники» Мария Львова-Белова уверена, что пансион - только первый шаг. Создать комфортные условия для каждого человека с ограниченными возможностями – задача, которую только предстоит решить.

Для гостей провели экскурсию по «Дому Вероники». Полпреда Михаила Бабича выпускница «Квартала Луи» Екатерина Дементьева даже прокатила на собственном скутере.

Жители «Дома Вероники» и студенты «Квартала Луи» своим примером доказывают: можно жить полноценной жизнью, быть активным и жизнерадостным, несмотря ни на какие трудности.



«В моей практике это первая попытка создать систему работы, когда мы не просто заплатили пособие, или подарили какой-то подарок, или оказали медицинскую помощь, а когда создается система непрерывного сопровождения людей для вовлечения их в активную, нормальную жизнь. Важно, чтобы они были абсолютно социализированы, были частью общества», - сказал полномочный представитель президента России в Приволжской федеральном округе Михаил Бабич.

Ребята, которые поселились в «Доме Вероники», прошли большой путь, они готовились к этому событию семь лет.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин не исключил, что подобные пансионы могут появиться по всей стране.



«Мы сейчас ищем варианты, чтобы инвалиды молодые могли иметь возможность социализироваться и выйти на новую жизненную траекторию. С точки зрения дизайна, удобства, как мне кажется, здесь - лучший опыт среди того, что я видел», - рассказал он.



Этот проект важен не только для Пензы, и не только для тех, кто теперь живет в «Доме Вероники». Он важен для всего общества, в котором людей с ограниченными возможностями долгое время вообще было принято не замечать или в лучшем случае жалеть.



«Зрелость общества заключается в том, что за последние годы меняется отношение к людям с ограниченными возможностями, создаются условия для них», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



«Дом Вероники» - это попытка не просто создать комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, а реальный шанс сделать их жизнь полноценной и интересной.

Провожали высоких гостей жители «Дома Вероники» тоже все вместе. Они уверены, что теперь к ним будут приезжать часто.

Общество

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