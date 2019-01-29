Тлеющая свалка в Пензе может стать причиной экологической катастрофы

Активисты Общероссийского народного фронта ведут в микрорайоне Северная поляна охоту на недобросовестных производителей мебели. Причина - очередная несанкционированная свалка, которая еще и тлела. Продукты горения не только доставляют неудобства жильцам расположенных неподалеку домов, но и могут стать причиной экологической катастрофы.

Дым на пустыре на окраине Пензы видно даже с трассы. Особенно, если огонь только разгорается. Костры там разводят для того, чтобы скрыть улики собственных преступлений.

Самые безопасные отходы там - это, пожалуй, опилки. Все остальное может послужить причиной настоящей экологической катастрофы.

При производстве ДСП, мебельных фасадов и прочей продукции такого типа используются различные промышленные вещества, в том числе - ядовитые, компоненты которых при сжигании попадают в воздух и в почву.

Причем утилизировать все можно вполне легально на полигоне возле Чемодановки, правда, за отдельную плату согласно тарифу за определенный класс вредности, которому соответствуют отходы мебельного производства, но туда еще надо добраться. Видимо, на мебельной фабрике, которая вывозит отходы своего производства на пустырь возле трассы М5, решили делать это в целях экономии времени и средств.

Очередную свалку в районе Северной поляны представителям Общероссийского народного фронта помогли выявить неравнодушные граждане, точнее даже заинтересованные лица. Уже на протяжении недели активисты общественного движения наведываются туда практически ежедневно. И каждый раз находят новую тлеющую груду отходов.

«Это уже, наверно, 10-е или 12-е сообщение об экологическом правонарушении. Надзорные органы об этом ничего не знают. Мы сейчас следим за этой мебельной фабрикой. Как только будут прямые доказательства, передадим информацию в правоохранительные органы, потому что это преступление», - рассказал глава исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта Сергей Мельников.

Разгрузка мусора на пустыре возле трассы М5 проводится регулярно. Каждый день там появляются свежие следы автомобильных шин, судя по всему от крупногабаритной машины. А значит поимка нарушителя - это лишь вопрос времени.