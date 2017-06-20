20 июня 2017, 11:31Экономика Ткачев высоко оценил инвестактивность в Пензенской области В Пензенскую область с рабочим визитом прибыл министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Из областного центра главный аграрий страны отправился в Нижнеломовский район, где посетил одни из крупнейших в стране комплексов по производству индейки и молочно-товарному производству.

Молочно-товарный комплекс, находящийся около села Аршиновка Нижнеломовского района, стал первым пунктом посещения в рабочем графике министра сельского хозяйства России. Александр Ткачев ознакомился с ходом реализации проекта по расширению действующих мощностей на 1200 мест, который планируется сдать в эксплуатацию в ближайшее время. Министр высоко оценил инвестиционную активность в сфере сельского хозяйства в Пензенской области и, как следствие, высокие показатели в аграрном секторе.

«Ваши показатели в растениеводстве, животноводстве, в переработке, в объемах производства продуктов питания значительно растут, выше не только в соседних регионах, но и в среднем по России. Это касается и заработной платы, и доходов рабочих предприятий, и бюджетов сельских территорий, это касается, конечно, и объема инвестиций, которые идут в сельское хозяйство», - отметил Александр Ткачев.

В ходе поездки Александр Ткачев познакомился с работой завода по переработке мяса индейки. Гостю рассказали о ходе проекта по расширению действующих мощностей предприятия до 110 тысяч тонн в год. Увеличение производства стало возможным за счет предоставления субсидий из федерального бюджета в размере 850 миллионов рублей. Поддержать инвестора в Пензенском регионе главу Минсельхоза России просил лично губернатор Иван Белозерцев.



«Я очень благодарен, что Пензенская область сегодня развивается, что Минсельхоз поддерживает, что мы, несмотря на сложности в бюджете, закладываем денежные средства на поддержку сельхозпроизводителей в бюджете. Задача - как минимум подтвердить показатели прошлого года в растениеводстве, животноводстве», - сказал глава региона.

По словам Ивана Белозерцева, по итогам первого полугодия в области животноводства отмечен рост на 7%. Показатели в растениеводстве будут проанализированы осенью.

Экономика

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