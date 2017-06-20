Ткачев высоко оценил инвестактивность в Пензенской области

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 июня 2017, 11:31Экономика
В Пензенскую область с рабочим визитом прибыл министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Из областного центра главный аграрий страны отправился в Нижнеломовский район, где посетил одни из крупнейших в стране комплексов по производству индейки и молочно-товарному производству.
Молочно-товарный комплекс, находящийся около села Аршиновка Нижнеломовского района, стал первым пунктом посещения в рабочем графике министра сельского хозяйства России. Александр Ткачев ознакомился с ходом реализации проекта по расширению действующих мощностей на 1200 мест, который планируется сдать в эксплуатацию в ближайшее время. Министр высоко оценил инвестиционную активность в сфере сельского хозяйства в Пензенской области и, как следствие, высокие показатели в аграрном секторе.
«Ваши показатели в растениеводстве, животноводстве, в переработке, в объемах производства продуктов питания значительно растут, выше не только в соседних регионах, но и в среднем по России. Это касается и заработной платы, и доходов рабочих предприятий, и бюджетов сельских территорий, это касается, конечно, и объема инвестиций, которые идут в сельское хозяйство», - отметил Александр Ткачев.
В ходе поездки Александр Ткачев познакомился с работой завода по переработке мяса индейки. Гостю рассказали о ходе проекта по расширению действующих мощностей предприятия до 110 тысяч тонн в год. Увеличение производства стало возможным за счет предоставления субсидий из федерального бюджета в размере 850 миллионов рублей. Поддержать инвестора в Пензенском регионе главу Минсельхоза России просил лично губернатор Иван Белозерцев.
«Я очень благодарен, что Пензенская область сегодня развивается, что Минсельхоз поддерживает, что мы, несмотря на сложности в бюджете, закладываем денежные средства на поддержку сельхозпроизводителей в бюджете. Задача - как минимум подтвердить показатели прошлого года в растениеводстве, животноводстве», - сказал глава региона.
По словам Ивана Белозерцева, по итогам первого полугодия в области животноводства отмечен рост на 7%. Показатели в растениеводстве будут проанализированы осенью.
20 июня 2017, 17:58В Пензе сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП на ул. Кижеватова
20 июня 2017, 17:38В зоне отдыха на Старой Суре организован спасательный пост
20 июня 2017, 17:03В Пензенской области - самая низкая стоимость коммуналки в ПФО
20 июня 2017, 16:34Жители Ухтинки жалуются на вонючую водопроводную воду
20 июня 2017, 16:01В Пензе мужчина, чтобы подставить полицейских, нанес себе травмы
20 июня 2017, 15:30В Пензе Михаил Бабич примет участие в открытии центра «Дом Вероники»
20 июня 2017, 15:10Пензенцев приглашают проверить здоровье в выходной
20 июня 2017, 14:47Открылась первая смена кузнецкого лагеря «Луч»