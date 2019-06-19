Типичные пензенцы. Горожане устроили у знака «свалка запрещена» помойку

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19 июня 2019, 10:02Общество
В Арбеково под знаком, предупреждающим о запрете свалки, пензенцы накидали пакеты с мусором. И все это – рядом с зоной отдыха.
«Типичные жители Пензы. У озера городской больницы №6. Мусор с каждым днем прибавляется, а ведь чуть дальше, в 10 метрах, есть помойка», - написал в одной из групп соцсети «ВКонтакте» возмущенный таким поведением горожанин.
В комментариях пользователи поддержали автора единогласно.
Это не первый случай, когда незаконные свалки бурно осуждаются в Сети. Возникает вопрос: если все понимают, что бросать мусор где попало – это плохо, то кто все-таки складирует его у запрещающих знаков, в лесах и у рек, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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