Тимирязевский дом культуры отремонтировали почти за 6 млн руб

В Башмаковском районе Пензенской области отремонтировали три дома культуры по программам капитального и текущего ремонта. Среди них - Тимирязевский ДК. В селе, где проживают 900 человек, учреждение было одним из главных культурно-образовательных объектов. Однако серьезного ремонта более чем за 80 лет его работы не было ни разу. Полностью преобразить здание получилось благодаря участию в нацпроекте «Культура», который реализуется в стране по инициативе президента Владимира Путина.

Таких преподавателей, как Евгений Шлыков, хотят заполучить многие учреждения культуры. Ведь, как правило, выпускники консерваторий предпочитают строить собственную карьеру. Однако бывают исключения. Евгений Шлыков, поработав в пензенской филармонии, решил вернуться в родные края. С 2013 года он преподает в тимирязевском доме культуры, занимается с детьми младшего школьного возраста. За это время понимать эмоции и чувства своих подопечных он научился мгновенно. Преподаватель отмечает, что после недавнего ремонта отношение к занятиям поменялось у многих.

«Помещения стали уютнее. Раньше здание находилось в плачевном состоянии, сейчас все очень красиво. Детям хочется сюда идти. Они занимаются по-другому, с улыбкой, относятся серьезнее ко всему», - отметил он.

После ремонта в тимирязевском доме культуры заработали 12 творческих кружков: пение, хореография и танцы. Сейчас здесь занимаются около 200 человек - это четверть населения села. В учреждении работают четыре преподавателя, двое из которых - выпускники саратовской консерватории. А среди их учеников - не только дети и подростки, но и люди старшего поколения. Они организовали свой собственный коллектив.

Обновили в клубе и библиотеку, ее фонд насчитывает около 10 тысяч экземпляров. Библиотекарь Нина Спирякова начала осваивать новую профессию три года назад. Сейчас, после завершения ремонта, возможностей для работы стало намного больше. В библиотеке открылись курсы компьютерной грамотности, а для школьников проводят лекции, беседы и семинары с участием экспертов из разных сфер.

«Просветительская работа ведется большая. Мы показываем фильмы, презентации, рассказываем о здоровом образе жизни, привлекаем к чтению», - рассказала она.

Тимирязевский дом культуры был построен в 1936 году. Это один из старейших ДК в Башмаковском районе. Более чем за 80 лет эксплуатации капитального ремонта не было ни разу. Учреждение привели в порядок благодаря участию в национальном проекте «Культура», в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма». На работы было выделено около 6 млн рублей, из них почти 90% - средства федерального бюджета.

«На эти деньги мы отремонтировали крышу, систему отопления, заменили деревянные окна на пластиковые, а также произвели косметический ремонт внутри здания», - пояснила начальник отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Башмаковского района Ольга Булаева.

Также на эти деньги привели в порядок фундамент, полностью заменили электропроводку и пожарную сигнализацию. Всего за 2019 год в Башмаковском районе отремонтировали три дома культуры. Кроме тимирязевского, ремонт провели в высокинском и никульевском домах культуры.