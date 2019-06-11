Пензенские тхэквондисты вернулись с первенства России с медалями

Пензенские тхэквондисты приехали с первенства России среди юниоров не с пустыми руками. Данила Ермолаев стал бронзовым призером в соревнованиях юношей, а Яна Мухина завоевала «золото» первенства страны среди глухих спортсменов, которое проходило в Анапе. Для каждого из них это первый серьезный успех.

Сейчас Данила Ермолаев, как обычно, работает в общей группе, выполняет те же команды тренера, что и остальные спортсмены. Однако среди других его выделяет то, что он - бронзовый призер первенства России по тхэквондо. Соревнования среди юношей стали самыми многочисленными. За победу боролись более 50 человек. Пензенец проиграл лишь в полуфинальном поединке, а в бою за бронзу - уверенно выиграл.

«Поначалу, как только проиграл, расстроился, потому что разрыв был всего на один балл. Мог пройти в финал и бороться за первое место. Надо поработать над агрессивностью немного, больше самому идти на соперника», - признался он.

Еще одну медаль со всероссийского первенства, которое проходило в Анапе, привезла Яна Мухина. У девушки - врожденные проблемы со слухом, поэтому в первое время ей было непросто найти общий язык с тренером. Однако эти трудности удалось преодолеть. С детства Яна выступала на различных турнирах, а в 14 лет дебютировала на первенстве страны среди глухих. С тех пор в ее копилке появились и бронзовые, и серебряные, и золотые медали. В этот раз она одержала победы во всех боях и стала победительницей турнира.

«Она прошла ряд соревнований среди здоровых детей и, в общем-то, уже понимала, зачем и куда мы едем. Просто на тот момент не знали, какого уровня спортсмены будут, а он был разный. Кто-то послабее, а кто-то очень сильный, в общем, как везде», - рассказала тренер девушки Надежда Грязнова.

Теперь спортсменка будет готовится к чемпионату России по тхэквондо (0+), а осенью она отправится на первенство Европы (0+), которое пройдет в Турции. А вот Даниле Ермолаеву еще предстоит доказать, что он готов выступить на континентальном турнире. Третье место на первенстве страны не дает прямой путевки в Турцию, поэтому спортсмену необходимо будет показать себя на сборах национальной команды.