22 декабря 2017, 19:37Общество Территорию Спасского кафедрального собора Пензы благоустроят к осени Весной начнется благоустройство территории вокруг пензенского Спасского кафедрального собора. Сейчас к строительной площадке свозят грунт. Работы планируют начать, как только позволит погода.

«Собор не будет иметь ограды и каким-либо образом отгораживаться от единого пространства, и я надеюсь, что с улиц Московской и Белинской, а также Советской и Соборной площадей люди смогут попадать на эту площадь и гулять, отдыхать. Я думаю, что и город еще потрудится над тем, чтобы это место сделать более благоустроенным», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Закончить благоустройство территории планируют к осени следующего года. В самом соборе также ведут работы. Запущено отопление, идет монтаж электропроводки и вентиляции. После этого строители приступят к оштукатуриванию стен. Основные работы предполагается завершить в 2019-м году.

Также стало известно о планах по переносу деревянной Благовещенской церкви, стоящей рядом с Собором. По словам митрополита Серафима, в качестве одного из мест для храма рассматривается микрорайон Заря.

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