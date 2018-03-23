Территории для благоустройства выбирают в 7 городах Пензенской области

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23 марта 2018, 16:36Общество
23 марта жители Пензы, Кузнецка, Заречного, Каменки, Нижнего Ломова, Никольска и Сердобска выбирают территории, которые в первую очередь будут включены в программу «Формирование комфортной городской среды»
Так, жителям Никольска предлагается на выбор городской парк и набережная среднего пруда р. Маис. Сердобчанам для голосования предложено несколько объектов, среди которых, в частности, - мемориал «Аллея героев» и сквер П.Н. Яблочкова, а также парк «Березовая роща», сообщает пресс-центр облправительства.
Жители Нижнего Ломова могут принять решение о благоустройстве городского парка культуры, участка улицы Московской, общественной территории юго-западного микрорайона.
В Пензе, напомним, выбор осуществляется между пятью объектами: набережная реки Суры, Соборная площадь, площадь имени В. И. Ленина, сквер за дворцом единоборств «Воейков» и территория детского сада № 96.
В областном центре голосование (12+) проходит сегодня, 23 марта, до 19.00 во всех школах города, а также в центре образования № 1, школе-интернате № 1, центре технологического обучения на ул. Отдельной, 9 и Дворце детского (юношеского) творчества, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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