Терновка снова встала? Пензенец сообщил о ДТП

В Пензе в Терновке утром 25 октября произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фото с места происшествия и уточнил, что машины столкнулись примерно в восемь часов утра на дороге, которая ведет из Терновки к Бригадирскому мосту практически сразу после железнодорожного переезда. Автор поста предположил, что, возможно, из-за аварии в микрорайоне образуется пробка.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, 9 октября жители Терновки пошли пешком, потому что в микрорайоне был гигантский затор. Машины стояли в пробке больше трех часов. Это произошло из-за нескольких аварий.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Напомним, радио «Экспресс» проводит акцию (16+) «Держу ритм без нарушений». Если водители будут соблюдать правила дорожного движения, их ждут сюрпризы.