Терновка снова встала? Пензенец сообщил о ДТП

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25 октября 2019, 11:43Происшествия
В Пензе в Терновке утром 25 октября произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фото с места происшествия и уточнил, что машины столкнулись примерно в восемь часов утра на дороге, которая ведет из Терновки к Бригадирскому мосту практически сразу после железнодорожного переезда. Автор поста предположил, что, возможно, из-за аварии в микрорайоне образуется пробка.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Напомним, 9 октября жители Терновки пошли пешком, потому что в микрорайоне был гигантский затор. Машины стояли в пробке больше трех часов. Это произошло из-за нескольких аварий.
Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Напомним, радио «Экспресс» проводит акцию (16+) «Держу ритм без нарушений». Если водители будут соблюдать правила дорожного движения, их ждут сюрпризы.
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