«Термодом» устроил в Спутнике праздник для новоселов

Строительный холдинг «Термодом» устроил праздник новоселам. Cвои двери для счастливых обладателей новых квартир распахнул дом №13 по улице Фонтанной. Шумное новоселье отпраздновали прямо во дворе многоэтажки.

Танцуют всем двором! Отложив все заботы, жители дома №13 по улице Фонтанной начали праздновать новоселье с раннего утра.

«Давно мечтали сюда переехать, продали квартиру и чуть-чуть добавили, купили здесь, она больше по параметрам», - рассказала жительница Города Спутника Светлана Балашова.

Три подъезда, 297 квартир, и большая часть из них - уже заселены. Жителей радует не только яркий вид жилого комплекса, но и доступные цены на квартиры, и развитая инфраструктура района.

«Очень нравится, потому что все сделано для людей. Набережная рядом, можно отдохнуть после работы. Квартира устраивает во всех отношениях, нет претензий к строителям», - сказал житель Города Спутника Николай Фролов.

В скором времени в доме откроются торговые точки, а рядом с парковкой завершат монтаж детской площадки.

«Будут поставлены игровые элементы, а покрытие выполнено из современных синтетических материалов, чтобы дети не травмировались», - сказал заместитель генерального директор по общим вопросам холдинга «Термодом» Алексей Шумарин.

Пока детей развлекали аниматоры, взрослые, разбившись на команды, приняли участие в битве подъездов. Они выполнили квест, состоящий из семи заданий.

В этот день всех новоселов ждала насыщенная программа. Место в ней нашлось не только танцам и конкурсам, но и научному шоу и, конечно же, поздравлениям.

«Желаем всем новоселам, чтобы им жилось светло, уютно и тепло. А мы будем вам помогать, делать все вовремя и качественно», - сказала директор управляющей компании Города Спутника Людмила Левина.

Разыграв в лотерее ценные призы от друзей-партнеров компании «Термодом», определились и победители межподъездного квеста. Счастливчикам вручили торт в виде яркой новостройки. Вкусным лакомством победители с удовольствием угостили всех соседей и гостей.

В завершении праздника компания «Термодом» приготовила для жильцов розыгрыш призов от друзей-партнеров.