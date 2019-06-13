МКП «Теплоснабжение Пензы» и «Т Пллюс» готовят концессионное соглашение

Ремонт детских площадок и новый поворот в судьбе муниципального предприятия-должника. На постоянной комиссии Пензенской городской Думы обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Главной загадкой сейчас остается дальнейшая работа МКП «Теплоснабжение Пензы». В городской Думе объявили, что рассчитывают погасить долг предприятия за счет концессионного соглашения. Это означает, что эксплуатировать сети МКП будет частное предприятие.

Как скоро отремонтируют детские площадки? На заседании постоянной комиссии городской Думы по ЖКХ, благоустройству и экологии были озвучены вопросы по актуальной летней сфере. По словам начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства Александра Утина, сейчас специалисты собирают коммерческие предложения по обслуживанию дворовых детских площадок.

«Ведем параллельно работу по передаче данных детских игровых элементов на обслуживание управляющим компаниям на территории многоквартирных домов, на которых они находятся по договору безвозмездного пользования. Думаю, что в 2019 году найдем решение по этому вопросу», - сказал он.

Другой темой постоянной комиссии стал отопительной сезон. Причем в центре обсуждения оказались не только технические процессы: обследование магистралей и их ремонт, но и юридические. Муниципальное предприятие МКП «Теплоснабжение Пензы» в будущем отопительном сезоне может уйти с рынка поставщиков. Между ним и негосударственным предприятием «Т Плюс» сейчас готовится концессионное соглашение. Об этом объявил директор МКП «Теплоснабжение Пензы» Михаил Кудимов.

«Все мы прекрасно понимаем, что долг на сегодняшний день составляет полтора миллиарда рублей. Данная сумма - она неподъемная ни для предприятия , ни для муниципалитета. Другого выхода нет. Для «Т Плюс» интереснее владеть всем комплексом», - рассказал он.

Сейчас территория городских теплосетей четко разделена: магистральные сети принадлежат компании «Т Плюс», а центральные тепловые пункты и внутренние сети - ее должнику, муниципальному казенному предприятию «Теплоснабжение города Пензы». Соглашение подразумевает, что все сети МКП перейду в эксплуатацию «Т Плюс». Компания сможет и обслуживать все сети города, и получать от их использования доход. Какими будут последствия такого решения для горожан, остается вопросом времени.