МКП «Теплоснабжение города Пензы» задолжало ресурсникам полтора млрд руб

Лето - время, когда коммунальщики активно готовятся к отопительному сезону. О том, как ведется подготовка к зиме в сфере ЖКХ, на комиссии Пензенской городской Думы отчитались чиновники и представители ресурсоснабжающих предприятий.

Пензенские теплоснабжающие и теплосетевые организации полным ходом готовятся к осенне-зимнему периоду.

«Жилой фонд готов практически на 75%. Объекты учреждений культуры - на 100%, общеобразовательные - на 96%. Считаю, что оценка - положительная. Все идет по плану», - сказал начальник управления ЖКХ Александр Утин.

По его словам, основными проблемами остаются высокий износ теплосетей, а также долги предприятий и организаций перед ресурсниками. В частности, общая задолженность МКП «Теплоснабжение города Пензы» перед поставщиками составляет полтора миллиарда рублей.

«Предприятие, по большому счету, создавалось как планово-убыточное. Просто об этом не говорилось. Дальше были проблемы с тарифным регулированием, и, соответственно, эта сумма была накоплена», - сказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

В городе также имеется большое количество управляющих компаний, у которых нет материально-технической базы для проведения полного комплекса работ. Еще одной проблемой на сегодняшний день является необходимость проведения работ с целью восстановления и создания запаса резервного топливного хозяйства на котельных «Западная» и «Южная». Однако коммунальщики говорят, что там не все так страшно.

«На Западной поляне резервно-топливное хозяйство готово на 85%. Вопросов не возникает, уличные работы почти закончились. Оборудование все закуплено, производится установка, обвязка. Что касается котельной «Южная», там имеется две емкости по 3000 кубов, она пока не готова», - рассказал технический директор АО «Пензтеплоснабжение» Валерий Колесников.