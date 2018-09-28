Тепло во все объекты Пензы поступит в течение десяти дней

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28 сентября 2018, 19:33Общество
Жители более 200 многоквартирных домов Пензы получат компенсацию расходов на оплату отопления. Депутаты Гордумы приняли решение установить дополнительную меру социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Несколько тысяч жителей Пензы смогут вернуть часть средств, потраченных на отопление. Компенсация составит 20% от ежемесячно начисляемой суммы на протяжении всего отопительного сезона. Право на социальную выплату имеют граждане, чьи дома отапливаются ресурсоснабжающими организациями, и где тариф превышает средний показатель по городу.
«Меры поддержки будут распространяться на одно-, двухэтажные многоквартирные дома, имеющие централизованное отопление. Это связано с тем, что они не оборудованы приборами учета, и плата по нормативам в них превышает средние по городу примерно на 20%», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.
Дополнительная мера социальной поддержки впервые была введена в Пензе в 2017 году. В ходе сессии депутаты городской Думы единогласно поддержали проект об установлении льготной оплаты отопления и на текущий сезон.
«К нам обратился губернатор, он поручил рассмотреть этот вопрос. Поэтому на заседании фракции мы решили поддержать этот проект. Он позволит уравновесить платежи по сравнению с другими домами, пяти -, девятиэтажными», - отметил депутат Пензенской городской Думы Алексей Шуварин.
Из городского бюджета на эти цели будет направлено около шести миллионов рублей. В ходе сессии депутаты также заслушали доклад о ходе отопительного периода в Пензе. 28 сентября тепло поступило в треть жилого фонда областного центра. Из 78 котельных заработали 59.
«Из 2580 многоквартирных домов теплом обеспечены 501 - это 19%. Из 95 школ запущены 35, из 118 детских садов - 49, из 16 учреждений дополнительного образования запущено 5», - рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Пензы Алексей Михайлов.
Батареи также потеплели в 18 учреждениях здравоохранения из 118. По оценке специалистов, подключение идет по плану и в течение отведенных десяти дней теплом будут обеспечены все объекты Пензы.
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