Тепло поступило во все многоквартирные дома Пензы

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30 сентября 2019, 17:06Общество
30 сентября в Пензе запустили все котельные и центральные тепловые пункты.
«Основная задача муниципалитета – обеспечить возможность подключения домов к тепловой энергии. В настоящее время тепло подано к отмостке всех жилых домов с централизованным отоплением. Дальше – зона ответственности ТСЖ и управляющих компаний», - рассказал замглавы администрации города Юрий Ильин.
Он отметил, что не принимают теплосеть только те дома, в которых завершается капремонт. Юрий Ильин подчеркнул, что значительная часть из них запускается в течение дня.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в числе последних специалисты включили котельную на улице Бийской, тепло от которой поступает в 19 домов и одну амбулаторию.
«Основная часть учреждений соцкультбыта была подключена к теплу на шестой-седьмой день с момента начала отопительного сезона, сегодня - десятый день, и все эти объекты теплом обеспечены», – сказал Юрий Ильин.
Он напомнил, что тепло может отсутствовать в доме по техническим проблемам во внутридомовой системе. В этом случае жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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