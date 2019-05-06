Тело вырезали спасатели. Появились жуткие подробности ДТП с фурой под Пензой

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, водитель большегруза оказался заблокированным в кабине. Специалисты вырезали тело погибшего 57-летнего мужчины и передали его полицейским.

Напомним, фура с полуприцепом врезалась в препятствие и опрокинулась в кювет 4 мая в 5.05 на 658 километре трассы М-5 «Урал». Большегруз двигался в сторону Москвы из Самары. Водитель скончался на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».