06 мая 2019, 17:39Происшествия

Тело вырезали спасатели. Появились жуткие подробности ДТП с фурой под Пензой

В Бессоновском районе Пензенской области опрокинулась фура Renault. Стали известны страшные подробности аварии.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, водитель большегруза оказался заблокированным в кабине. Специалисты вырезали тело погибшего 57-летнего мужчины и передали его полицейским.

Напомним, фура с полуприцепом врезалась в препятствие и опрокинулась в кювет 4 мая в 5.05 на 658 километре трассы М-5 «Урал». Большегруз двигался в сторону Москвы из Самары. Водитель скончался на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/05/6/10504333

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