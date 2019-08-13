Жителя Пензы избили до смерти и выбросили в окно

В Пензе задержали подозреваемого в жестоком убийстве. В ночное время в полицию поступило сообщение, что из окна дома на улице Крупской выпал человек. По указанному адресу полицейские обнаружили труп мужчины, который был завернут в одеяло. Погибшим оказался ранее судимый 59-летний житель Пензы.

В разгар вечеринки в общежитии на улице Крупской 36-летний злоумышленник узнал в погибшем своего давнего обидчика и решил с ним расквитаться.

«В процессе общения обвиняемый вспомнил, что ранее один из гостей вместе со своим приятелем избили его и начал предъявлять по этому поводу претензии. Возник конфликт, подозреваемый ударил потерпевшего несколько раз по лицу кулаком. Тот потерял сознание. Злоумышленник, схватив деревянный подлокотник от дивана, продолжил наносить потерпевшему множественные удары по голове и телу», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по связям со СМИ Татьяна Махницкая.

Как только потерпевший перестал подавать признаки жизни, подозреваемый решил выбросить его в окно. Он завернул тело в одеяло и сбросил с третьего этажа.

«Соседи подозреваемого пояснили, что никаких криков и звуков ссоры не слышали, они только отметили, что в квартире громко играла музыка. Сотрудники полиции проверили близлежащий район с целью установления местонахождения предполагаемого злоумышленника. Его нигде не было. При этом полицейские достоверно знали, что у подозреваемого нет знакомых, которые помогли бы ему скрыться», - сказал начальник отдела управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области Денис Шитов.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили следы крови, которые вели в одну из комнат. Дверь была закрыта. Сотрудникам удалось проникнуть внутрь и задержать скрывавшегося там предполагаемого преступника. Им оказался житель Пензы, который не раз привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности, в том числе - за причинение смерти.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство». По решению суда он помещен под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательную базу.