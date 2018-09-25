«Телесемь» выступил партнером первого гастрофестиваля «В Пензе - ЕСТЬ»

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25 сентября 2018, 19:19Культура
Интересные мастер-классы, познавательные лекции, ярмарка уникальных изделий и много еды. Партнером гастрономического фестиваля «В Пензе - ЕСТЬ!» (0+), который впервые состоялся в Пензе, стал семейный еженедельник «Телесемь» (12+).
Сотрудники журнала с удовольствием угощали гостей фестиваля сладостями, мясными нарезками и товарами здорового питания. На ярмарке телегид презентовал гостям продукцию местных производителей, друзей-партнеров издания.
«Не могли не поддержать, не принять участие в этом фестивале, не пригласить сюда своих читателей, а также обрести новых. Всегда очень рады жителям Пензы, без подарков никто не уходит», - сказала менеджер журнала «Телесемь» Ирина Корженко.
Блюда национальной кухни, изысканные десерты, необычные напитки, такого кулинарного раздолья в областном центре еще не было. В программе также были мастер-классы от профессиональных поваров, лекции экспертов о правильном питании и похудении и ярмарка народных промыслов. Организаторы двухдневного гастромарафона рассчитывают, что фестиваль «В Пензе - ЕСТЬ!» получит всероссийскую известность. Уже ведется работа по его включению в национальный календарь событий страны.
«Благодаря «Телесемь» мы узнаем о всех праздниках, которые проходят в городе, принимает участие в конкурсах, получаем подарки. Здесь очень здорово и много всего интересного. Кроме того, можно поесть и еще много всего», - рассказала жительница Пензы Мария Дзюба.
От телегида пензенцы получили десятки пригласительных билетов, сертификатов и вкусных призов. Об итогах гастрономического фестиваля и новых акциях журнала «Телесемь» читайте в свежем номере еженедельника.
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