«Телесемь» вручил пензенцам сотни полезных подарков

Вместо уроков - фестиваль дружбы народов, а вместо учебников - призы. И дарит их еженедельник «Телесемь». Традиционный участник школьной ярмарки в Засечном для гостей праздника подготовил много интересных и полезных подарков от друзей и партнеров.

«При покупке нового номера журнала читателю сразу достается подарок. Принять участие может каждый - как школьники, так и их родители», - рассказала бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.

Испытать удачу решились не только взрослые, но и дети. Причем их среди участников - подавляющее число. В беспроигрышной лотерее каждый мог стать обладателем сертификата, сладкого презента или интересного набора.

Десятки участников розыгрыша готовятся к новым сюрпризам от еженедельника. Тем более что «Телесемь» уже запустил конкурс (12+) на страницах своего издания. Все, что нужно, - собрать недостающие части одной картинки. Завершится конкурс большим праздником, который пройдет на роллердроме (0+). Подробности вы можете узнать на страницах свежего номера телегида (12+).