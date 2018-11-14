«Телесемь» вручил пензенцам сотни полезных подарков

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14 ноября 2018, 11:31Общество
Только хорошее настроение и масса положительных эмоций. Еженедельник «Телесемь» (12+) провел розыгрыш призов в селе Засечное Пензенской области. Своим самым активным читателям телегид вручил сотни полезных подарков.
Вместо уроков - фестиваль дружбы народов, а вместо учебников - призы. И дарит их еженедельник «Телесемь». Традиционный участник школьной ярмарки в Засечном для гостей праздника подготовил много интересных и полезных подарков от друзей и партнеров.
«При покупке нового номера журнала читателю сразу достается подарок. Принять участие может каждый - как школьники, так и их родители», - рассказала бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.
Испытать удачу решились не только взрослые, но и дети. Причем их среди участников - подавляющее число. В беспроигрышной лотерее каждый мог стать обладателем сертификата, сладкого презента или интересного набора.
Десятки участников розыгрыша готовятся к новым сюрпризам от еженедельника. Тем более что «Телесемь» уже запустил конкурс (12+) на страницах своего издания. Все, что нужно, - собрать недостающие части одной картинки. Завершится конкурс большим праздником, который пройдет на роллердроме (0+). Подробности вы можете узнать на страницах свежего номера телегида (12+).
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