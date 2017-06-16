16 июня 2017, 20:26Общество «Телесемь» устроил для пензенцев беспроигрышную лотерею Любимый пензенцами журнал «Телесемь» (12+) провел беспроигрышную лотерею для жителей. Посвятили акцию двойному празднику - Дню России и Дню города. Без подарка никто из участников розыгрыша не остался.

Многие пензенцы, побывавшие в День города на Фонтанной площади, уходили оттуда не только с хорошим настроением и массой приятных впечатлений. Приняв участие в праздничной акции - беспроигрышной лотерее от журнала «Телесемь», каждый мог получить приз от самого издания и партнеров.

«Мы - семейный телегид и, соответственно, всегда и все делаем для наших читателей. Я думаю, всегда приятно неожиданно получить подарки», - сказала бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.

Горожанам достаточно было купить телегид и получить свой заветный подарок. Среди участников лотереи были и дети и взрослые, ведь аудитория читателей журнала «Телесемь» очень обширна.

«Мы очень любим газету «Телесемь», постоянные участники розыгрышей. Очень хорошие партнеры, организаторы. Нам очень нравится, мы - в восторге. Мы очень много читаем, там много полезной информации. Почти в каждой газете розыгрыши, скидки, бонусы и, конечно же, телепрограмма», - рассказала жительница города Татьяна Потапова.

«Очень люблю журнал «Телесемь» за его информативность», - отметила читательница телегида Галина Полюкова.

Эстафета приятных сюрпризов от журнала «Телесемь» будет продолжена. Сотрудники семейного телегида готовят для пензенцев много сюрпризов.

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