«Телесемь» рекомендует пензенцам посетить новый салон красоты на Антонова

Высокое качество и приемлемые цены! Журнал «Телесемь» (12+) в рамках проекта «Знак качества» рекомендует пензенцам посетить новый салон красоты. На торжественной церемонии открытия телегид организовал для гостей немало сюрпризов.

Открытие салона красоты в микрорайоне ГПЗ-24 - настоящий подарок для местных жителей. Тем более, что новый формат «два в одном» позволяет клиентам не только привести себя в порядок, но и приобрести профессиональную косметику. В этом помогут опытные консультанты-технологи.

«Живу в Мурманске, здесь квартира есть. Мимо проходила, случайно увидела рекламу, что новый салон открывается, дочь тоже решила воспользоваться его услугами. Довольны и, естественно, приняли предложения поучаствовать в мероприятии», - рассказала жительница Пензы Алевтина Осокина.

«Слежу за кожей, хожу к косметологу. Теперь будет удобнее, так как рядом с домом», - сказала жительница Пензы Диана Евстигнеева.

Красочный аквагрим, модные прически вместе с хорошим настроением можно было получить в бьюти-баре. Не обошлось без памятных фото, угощений и ценных подарков. Партнером салона на открытии стал еженедельник «Телесемь». В рамках проекта «Знак качества» сотрудники журнала дают практические советы пензенцам о красоте и здоровье. Все подробности о проекте и выгодных предложениях от нового салона читайте на страницах свежего номера журнала «Телесемь».

Салон «Леди» и магазин «Креатив» открыты для вас по адресу улица Антонова, 76.