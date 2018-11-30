«Телесемь» подвел итоги конкурса для пензенских мам

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30 ноября 2018, 19:57Общество
Журнал «Телесемь» (12+) вновь обрадовал своих постоянных читателей, а именно - представительниц прекрасного пола. Сотрудники еженедельника подвели итоги конкурса «Моя любимая мама», который телегид проводил в своей группе в одной из социальных сетей. Для победителей и призеров подготовили настоящий праздник.
За призовые места в интернет-голосовании боролись десятки пензенских мам. Финалистками стали 12 человек: трое выбились в лидеры еще на этапе отбора, а девять фоторабот выбрало компетентное жюри.
«Это один из немногих праздников, когда фотографии, на которых изображена только мама, то есть без детишек. Это день, когда в их адрес от близких, друзей и родственников звучит множество слов благодарности, в том числе - в виде стихов», - рассказала бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.
Для своих читательниц сотрудники еженедельника подготовили подарки, полезные не только в быту. Среди них - множество сертификатов, интересных наборов и, конечно же, косметика со сладостями.
Журнал «Телесемь» и дальше будет радовать своих читателей разнообразными акциями и увлекательными статьями. Свежий номер, в котором каждый найдет для себя что-то интересное, уже в продаже.
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