«Телесемь» подвел итоги конкурса для пензенских мам

Журнал «Телесемь» (12+) вновь обрадовал своих постоянных читателей, а именно - представительниц прекрасного пола. Сотрудники еженедельника подвели итоги конкурса «Моя любимая мама», который телегид проводил в своей группе в одной из социальных сетей. Для победителей и призеров подготовили настоящий праздник.

За призовые места в интернет-голосовании боролись десятки пензенских мам. Финалистками стали 12 человек: трое выбились в лидеры еще на этапе отбора, а девять фоторабот выбрало компетентное жюри.

«Это один из немногих праздников, когда фотографии, на которых изображена только мама, то есть без детишек. Это день, когда в их адрес от близких, друзей и родственников звучит множество слов благодарности, в том числе - в виде стихов», - рассказала бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.

Для своих читательниц сотрудники еженедельника подготовили подарки, полезные не только в быту. Среди них - множество сертификатов, интересных наборов и, конечно же, косметика со сладостями.

Журнал «Телесемь» и дальше будет радовать своих читателей разнообразными акциями и увлекательными статьями. Свежий номер, в котором каждый найдет для себя что-то интересное, уже в продаже.