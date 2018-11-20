«Телесемь» поддержал участниц «Мисс мира-2018» в ПГУ

В Пензенском государственном университете завершился конкурс красоты «Мисс мира-2018». За почетное звание боролись девять студенток из Туркменистана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Индии, Таджикистана, Армении и Ливана. Претенденток на титул поддерживaли не только сотни зрителей, но и сотрудники еженедельника «Телесемь» (12+).

Букеты, сертификаты, косметика и еще много полезных подарков для участниц конкурса женственности и грации «Мисс мира-2018». Подарить их девушкам готовы еженедельник «Телесемь» и онлайн-журнал Wday (16+). Конкурсы красоты они поддерживают не впервые, поэтому точно знают, что пригодится красавицам после мероприятия.

«Партнеры, например, решили подарить всем участницам карты в спортивные клубы, но есть индивидуальные подарки», - рассказала бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.

Девушки покоряли зрителей нестандартным подходом к творческим номерам, безупречным дефиле и яркими визитками в национальных костюмах. А самих представительниц прекрасного пола партнеры конкурса удивляли небольшими сюрпризами. Например, победительнице интернет-голосования на сайте журнала Wday вручили диплом, цветочную композицию и оригинальные подарки.

«Рада, что выиграла и получила много презентов. Буду еще участвовать в конкурсе», - сказала участница «Мисс мира-2018» Вэньчжу Ли.

По итогам всех этапов, конкурс красоты по версии ПГУ выиграла представительница Кыргызстана. Ей, как и другим участницам, журнал «Телесемь» вручил букет, а также призы и подарки от партнеров.

Об акциях читатели еженедельника могут узнать из свежего номера, в котором вся семья найдет для себя что-то интересное. Новый выпуск уже в продаже.