«Телесемь» поддержал участниц конкурса «Татьяна Поволжья» в Пензе

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29 января 2019, 19:31Культура
В течение недели семь претенденток на звание «Татьяна Поволжья» принимали участие в фотосессиях, интеллектуальном конкурсе и многочисленных репетициях. Итогом стало финальное выступление на сцене областной филармонии. Конкурс красоты (16+) поддержал еженедельник «Телесемь» (12+), который вместе со своими партнерами подготовил участницам окружного фестиваля ценные призы.
Предстать в лучшем виде в нескольких дефиле, прочесть монолог о будущей профессии, презентовать видеоролик о студенческой жизни и поразить интеллектуальными и творческими способностями строгое жюри - это слагаемые победы в XVI окружном фестивале-конкурсе «Татьяна Поволжья». Участие в нем приняли семь студенток из Пензы, Мордовии, Удмуртии и Марий Эл.
Партнером праздника женственности и грации выступил журнал «Телесемь». Популярное издание и его партнеры подготовили для девушек сладкие подарки и ценные призы - подарочные сертификаты в ресторан, салон красоты, отдых на турбазе, обучение в автошколе, в магазины мобильных аксессуаров, белья, парфюмерии, меха, а также косметику, сумки и бытовую технику.
«По традиции, в преддверии мероприятия на сайте Wday проходил конкурс. Участницы размещали свои фотографии, и все желающие могли за них проголосовать. Девушка, которая набрала больше всего баллов, получила специальный приз», - рассказала бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.
В итоге победительницей интернет-голосования и обладательницей звания «Мисс фото» стала Татьяна Яковлева из Республики Марий Эл. Она же стала и «Татьяной Поволжья-2019».
«Проделана большая работа, также меня поддерживали самые лучшие сопровождающие нашего вуза. Много готовилась к творческому номеру и очень переживала за него», - сказала она.
В 2020 году конкурс «Татьяна Поволжья» пройдет в Йошкар-Оле. Второе место заняла участница из Удмуртии, а замкнула тройку представительница Мордовии.
Подарки от «Телесемь» получили не только победительница и призеры, но и все участницы «Татьяны Поволжья-2019».
Об интересных конкурсах читатели еженедельника могут узнать из свежего номера, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Новый выпуск (12+) - уже в продаже.
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