«Телесемь» организовал для пензенцев предновогодний праздник

«Телесемь» (12+) подвел итоги фотоконкурса «Новогодняя сказка». Его участниками стали десятки пензенцев. Журнал регулярно проводит мероприятия, а постоянные читатели регулярно в них побеждают. На этот раз подарком, причем для всех желающих, стал и формат награждения победителей, его организовали в виде праздника для всей семьи.

По условиям конкурса, родители, бабушки и дедушки выкладывали в альбом группы «Телесемь» в социальных сетях праздничные, семейные фотографии на новогоднюю тематику. Для финалистов, победителей конкурса и жителей города вообще журнал устроил праздник в одном из торговых центров . В программе: мастер-классы от детских центров развития, магазина настольных игр, презентация зоомагазина, дегустация вкусной и свежей выпечки, бесплатный аквагрим и фото на память и, конечно, розыгрыш призов от еженедельника и партнеров.

«Телесемь» - это очень интересный журнал в нем есть телепрограмма, новости про звезд. Внучка обрадовалась, когда узнала о победе, постоянно участвует в конкурсах, выигрываем призы», - рассказала бабушка победительницы фотоконкурса Нина Орлова.

Все победители получили сладкие призы от комбината кондитерских изделий. Среди десятков призов - наборы для дома, молочная продукция, подарочные сертификаты в мебельные магазины, развивающие центры, кафе и рестораны города, игрушки и полезные в быту мелочи. Все участники (в большинстве своем) читатели журнала «Телесемь», отметили, что будут участвовать в новых конкурсах журнала и в 2019 году.