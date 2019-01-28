«Телесемь» и ГИБДД дарили пензенским автолюбителям подарки

29 января автолюбители по всему миру отметят значимое событие - создание первого автомобиля, работающего на бензине. В преддверии праздника журнал «Телесемь» (12+) совместно с сотрудниками ГИБДД устроил для пензенских автовладельцев сюрприз.

От журнала «Телесемь» и партнеров автомобилисты получили сертификаты и подарки от магазина по уходу за домашними животными, центра мебели, автомобильного центра, информационный накопитель от юридического агентства, аптечки и массажные средства от производителя медицинских препаратов, светоотражающие жилеты, брелки и обложки на документы.

Эту акцию совместно c ГИБДД журнал «Телесемь» проводит каждый год. На этот раз призы в преддверии дня создания первого автомобиля на бензине получили больше десятка пензенских водителей, для которых после такого сюрприза еженедельник, без сомнений, станет особенно любим.