02 февраля 2017, 18:16Общество Телерадиокомпания «Экспресс» отметила день рождения Первые на пензенском телевидении интерактивные и реалити-шоу, глобальные краеведческие проекты, молодая творческая команда - все это о телерадиокомпании «Экспресс». 2 февраля коллектив отмечает 23-й день рождения.

А нам - 23! Телерадиокомпания «Экспресс» отпраздновала очередной день рождения в узком профессиональном кругу. Коллектив журналистов, радио- и телеведущих, операторов, монтажеров и всех тех, кто трудится по ту сторону экрана, поздравил один из учредителей «Экспресса».



«Нам сегодня - 23. С одной стороны, это начало, с другой стороны, это солидный срок, когда мы смогли заявить о себе, заняли определенную нишу. Я вам хочу пожелать процветания, творческих успехов, здоровья, любви, хорошего настроения», - сказал президент мотоциклетной федерации Пензенской области Игорь Белоцерковский.

Телерадиокомпания «Экспресс» родилась в далеком 1994-ом. Именно в этот год 2 февраля в эфир вышла поздравительная программа на независимой пензенской радиокомпании. А уже в 1995-ом на седьмом метровом канале началась трансляция «ТВ-Экспресс» с врезками Санкт-Петербургского «Пятого канала». В 1996 году появились авторские и информационные программы. В 1997-ом сетевым партнером стал телеканал ТНТ, а в 2001 году он сменился на СТС.

Одним из основателей «Экспресса» являлся Андрей Степанов, сегодня возглавляющий областной радиотелевизионный и передающий центр.

«Позвольте поздравить телерадиокомпанию «Экспресс» с очередной годовщиной, с очередным днем рождения, пожелать всем сотрудникам здоровья, процветания, хороших зарплат, дальнейшего развития телерадиокомпании и благодарных телезрителей вам побольше», - сказал директор пензенского областного радиотелевизионного и передающего центра, генеральный директор «ТВ-Экспресс» 1997 - 2002 гг. Андрей Степанов.

Павел Прохоренков, ныне редактор авторских и тематических программ, пришел на телевидение в 1999 году. За 18 лет «Экспресс» стал для него вторым домом, в котором он трудился над созданием десятков передач.

«Мы вместе с командой всегда старались быть новаторами, первооткрывателями, первопроходцами, по крайнее мере, в Пензенской области на региональном телевидении. Многое мы делали первыми, и только потом наши идеи подхватывали пензенские коллеги», - отметил Павел Прохоренков.

Первыми запустили в области интерактивное шоу «В центре внимания», первыми делали глобальный краеведческий проект «Губернии -200 лет», а еще были реалити-шоу «Звезда удачи», «Свидание с ТВ» и многое-многое другое.

Новаторским и прогрессивным «Экспресс» остается и сегодня. В 2016 году в Пензенской области появилась программа нового формата «Иные люди», которая стала событием на местном телевидении. Кроме того, «Экспресс» первым среди местных СМИ провел бизнес-завтрак, на котором была презентована телерадиокомпания.

В ближайшем будущем стоит задача спрогнозировать, как будет развиваться телевизионный рынок в стране и регионе.

«На данном этапе нам необходимо учитывать пожелания наших телезрителей не только в форме контента, но и их пожелания, каким образом они будут смотреть телевизор в будущем. Будет ли это интернет-вещание, будет ли это смарт-ТВ, будет ли это вещание в каких-то других средах. В каком формате оно будет: Ultra HD, 4К. Сейчас я говорю такими терминами, которые зрителям не до конца понятны, они еще о них не знают, но в ближайшем будущем, я думаю, этот вопрос станет очень острым», - сказал генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.

Сегодня «Экспресс» - это популярное радио и местный телеканал с программами на любой вкус. Телерадиокомпания продолжает расти и совершенствоваться, чтобы оставаться популярной у пензенского зрителя.

Общество

просмотров 94