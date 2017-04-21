Телеканал «Экспресс» пристраивает котят в добрые руки пензенцев

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 апреля 2017, 19:12Общество
Без кота и жизнь не та. ТРК «Экспресс» предлагает своим зрителям стать хозяевами для пяти симпатичных котят. Пополнение случилось у кошки корреспондента телеканала Анжелики Пальцевой, она готова поделиться своим неожиданным счастьем с пензенцами.
Маленькие пушистые комочки - плод любви годовалой кошки Рады и сиамского кота Маркиза. Четыре девочки и один мальчик появились на свет 12 марта. Сегодня котятам уже полтора месяца и они ждут своих хозяев. По словам владелицы, оставить всех себе у нее нет возможности.
«Жилплощадь небольшая, все не умещаются. Они растут, им тесно уже. Дерутся за место под солнцем», - сказала Анжелика Пальцева.
Анжелика говорит, что котята довольно смышленые и воспитанные. Они уже приучены к лотку и когтеточке. Ночью малыши мирно спят со своей мамой.
«Два дня назад начали уже из миски лакать молоко. У мамки еду отбирают и нюхают корм сухой», - сказала Анжелика Пальцева.
Котята активно передвигаются по комнате, проявляют интерес ко всему, что в ней происходит. И, конечно же, каждый вечер они ждут, когда домой вернется их хозяйка. По ее словам, после тяжелого трудового дня котокоманда помогает ей расслабиться.
«Приходишь с работы домой, и пушистое чудо к тебе подбегает, просит погладить его. И сразу так хорошо на душе, не важно, что был трудный рабочий день, что люди тебе нервы потрепали, видишь это маленький, пушистый комочек и сразу про все забываешь», - поделилась хозяйка котят.
Для своих котят Анжелика ищет добрых и заботливых хозяев. Те, кто решил завести себе пушистого мурлыкающего питомца, могут обращаться в редакцию новостей телерадиокомпании «Экспресс» в любой будний день.
21 апреля 2017, 19:47Дмитрий Банчуков рассказал «Пенза-Пресс» о продвижении в соцсетях
21 апреля 2017, 19:42В Пензе из-за подозрительной сумки из ТЦ эвакуировали людей
21 апреля 2017, 19:29Пензенский поэт посвятил стихи Пасхе и митрополиту Серафиму
21 апреля 2017, 19:21В Пензе открылась конференция IT-разработчиков SECON-2017
21 апреля 2017, 19:18В Пензе состоялось торжественное собрание в честь Дня местного самоуправления
21 апреля 2017, 19:12Телеканал «Экспресс» пристраивает котят в добрые руки пензенцев
21 апреля 2017, 19:07Трагедия в Каменке. Мать пытается найти виновных в гибели ее сгоревшего сына
21 апреля 2017, 19:03В Кузнецком районе прошел семинар для бизнесменов